На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации



В акватории залива Петра Великого с экипажем корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проведена тренировка по приёму на борт вертолёта морской авиации Ка-27ПС.



Экипаж вертолёта совершил перелёт с аэродрома базирования в Приморском крае. Попутно он отработал полётные задания и разведку. На подлёте к району нахождения корвета вертолётчики провели тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля.



- Военнослужащие авиационной группы на корвете выполнили спектр задач по обеспечению посадки вертолётов на палубу корабля. После приёма вертолёта Ка-27ПС на борт экипаж корвета продолжил выполнение задач по предназначению в море, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



