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В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров

В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Его сдадут в эксплуатацию через два года

В закаменском селе Михайловка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально ремонтируют мост протяжённостью в 186 метров через реку Джида. Работы стартовали в конце 2023-го. Сейчас в населённом пункте возводят временную переправу, которой местные жители смогут пользоваться до тех пор, пока сооружение не сдадут в эксплуатацию. Произойдёт это в 2026 году.

На объекте трудятся 18 человек, задействовано 7 единиц техники. На самом мосту и подходах к нему сделают освещение. Для этого построят линию электропередач 0,4 кВ, установят опоры, светодиодные светильники, барьерное и пешеходное ограждение и оборудуют пешеходную зону.

- Старый мост построили в 1992 году. С тех пор его не ремонтировали, а проведённое экспертное обследование показало необходимость капремонта. Объект включили нацпроект. При разработке проекта предусмотрен комплекс мер для обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобилей и пешеходов, – пояснил глава Минтранса РБ Александр Гоге.

Уже завершилось погружение стоек опор для временного моста, монтаж пролётных строений, устройство береговой опоры и обвязка. «Произведён демонтаж металлической обойм стоек опор», – рассказал главный инженер подрядной организации Игорь Бакшеев.

Подрядчик отчитывается о ходе работы ежедневно. Всё идёт по графику. Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «БКАД», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в порядок приведут 14 таких сооружений.
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