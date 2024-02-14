В некоторых домах свет выключают с конца января
14 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 продолжатся плановые работы по замене провода на электросетях. Об этом сообщили в администрации района.
Свет опять отключат по следующим адресам:
-ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка по ул. Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В некоторых домах свет выключают с конца января
Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов
Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца
На турнир заявились уже более 20 регионов
В республике по-зимнему тепло
Поздравления принимала Анна Игумнова.
Юбилей семьи состоялся в Мухоршибири
В 19 веке там располагалась гостиница
У них 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды
Многодетная семья проживает в селе Байка
Животное провело на льду немало времени
90 лет исполнилось жительнице Наушек
Большинство из них живут в Улан-Баторе
Также названы самые необычные имена малышей