В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода

В некоторых домах свет выключают с конца января



14 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 продолжатся плановые работы по замене провода на электросетях. Об этом сообщили в администрации района.



Свет опять отключат по следующим адресам:

-ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка по ул. Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.

