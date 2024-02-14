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В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода

В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
Общество,  Фото:pixabay.com
В некоторых домах свет выключают с конца января

14 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 продолжатся плановые работы по замене провода на электросетях. Об этом сообщили в администрации района.

Свет опять отключат по следующим адресам:
-ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка по ул. Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.
отключение света Улан-Удэ Октябрьский район

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