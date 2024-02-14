В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду

Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах



14 февраля в Улан-Удэ с 9:00 до 13:00 для производства ремонтных работ на тепловых сетях будет отключено отопления и горячее водоснабжение по адресам: ул. Ключевская, 4, 4а, 2, 2а. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.



Также 14 февраля с 13:00 до 17:00 из-за ремонта на теплосетях не будет отопления и горячей воды у следующих потребителей:

- ул. Ринчино, 1, 2в, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 14, 21, 26, 28, 29 к1;

- ул. Клубная, 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21;

- детский сад на ул.Ринчино,35;

- прогимназия №108 на ул. Ринчино, 7;

- школа №8;

- магазин на ул. Ринчино, 7а;

- «Голдентайм» на ул. Ринчино, 12;

- региональный центр единоборств на ул. Ринчино, 2в.



Кроме этого, 14 февраля в связи с проведением плановых работ с 14:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

- детский сад на ул. Ставропольская, 3;

- частный сектор на ул. Пищевая, 12а, 14, 16б, 24, 26, 28, 30, 30а, 8а;

- ул. Залесная, 68а;

- пер. Залесный, 17.

