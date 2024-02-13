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В Бурятии на этноиграх разыграют путёвку в Китай

В Бурятии на этноиграх разыграют путёвку в Китай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль состоится в селе Ацагат

17 февраля в селе Ацагат Заиграевского района Бурятии состоится первый фестиваль активных игр «Асагад Наадам» (возрастное ограничение 6+). Соревнования пройдут в этнокомплексе «Степной Кочевник».

К участию приглашаются все желающие. Для этого необходимо будет собрать команду из шести человек. Обязательное условие – участники должны прийти состязаться в национальных костюмах. Участие платное.

По словам организаторов, на фестиваль зарегистрировались уже 15 команд из 24.

- Самое главное в нашем мероприятии – он планируется быть ежегодным. В этом году он проводится в первый раз, но все туристы и туроператоры будут знать и заранее планировать свои поездки, поскольку в этот день проводятся очень интересные программы и зажигательные мероприятия, - сообщила на брифинге гендиректор ООО «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева.

Всего команды ждут девять этапов: катание на санях на время, тематические загадки на русском и бурятском языках, духэриг (командное участие), hээр шалган (облегчённое разбивание костей), три карточки (песня, стих, танец), шагай наадан, лепка бууз, угадай напиток, тухэриг (перевод слов с бурятского на русский).

Общий призовой фонд турнира – 450 тысяч рублей. Команда-победитель полетит на фестиваль «Зимний Наадам – 2024», который пройдёт в декабре в городе Хулун-Буир в Китае. За второе место – двухдневный тур в Ацагат с проживанием. А за третье – 100 бууз. Остальных участников наградят поощрительными призами.

Вход для зрителей бесплатный.

национальные виды спорта

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