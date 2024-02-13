Их пустили на покрытия на детских площадках и беговых дорожках
В Минприроды Бурятии рассказали, что делают с изношенными автомобильными покрышками. На республиканском мусороперерабатывающем заводе в Улан-Удэ их перерабатывают в резиновую крошку, которую потом используют для покрытия на детских и спортивных площадках, беговых дорожках на стадионах и придомовых территориях.
В Бурятии утилизировали уже более 2000 тонн старых шин.
- Их переработка помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшает количество отходов и экономит природные ресурсы, – пояснила глава Минприроды республики Наталья Тумуреева.
В январе вышеупомянутый завод получил сертификат соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
- Утилизация изношенных шин с дальнейшей их переработкой в резиновую крошку и производство резиновой плитки позволяет добиться более глубокой переработки отходов и приближает к экономике замкнутого цикла, – отметил генеральный директор предприятия Максим Базаров.
Недавно такое покрытие из изношенных автопокрышек появилось в надземном переходе на Центральном рынке. Ранее сообщалось, что республиканский мусороперерабатывающий завод – единственный на всём Дальнем Востоке, где перерабатывают крупногабаритные шины. В день получается по 3-4, в год – порядка 750-800. Туда свозят свои отходы крупные промышленные предприятия со всей Бурятии.
В Бурятии утилизировали более 2000 тонн изношенных покрышек
Общество, Фото:
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