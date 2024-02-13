Главный тренер сборной Бурятии по ушу оценил итоги чемпионата ДФО

Всего спортсмены завоевали 164 медали
Как сообщал «Байкал-Daily», сборная Бурятии по ушу успешно выступила на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. Соревнования прошли со 2 по 4 февраля в Благовещенске.
Бурятские ушуисты завоевали 164 медали разного достоинства: 79 золотых наград, 44 серебряных и 41 бронзовую.
Главный тренер сборной Бурятии по ушу, основатель школы «Золотой Дракон» Игорь Марковец оценил результат как высокий.
- Выступили ребята очень хорошо. Часть команды среди детей и юношей составляли у нас новички, ребята, которые начали заниматься в спортивных классах три года назад, а в итоге сейчас пришли к своим первым всероссийским соревнованиям с наградами, - подчеркнул он. – Все спортсмены показали очень хороший командный дух и спортивный характер, болели за своих товарищей по команде от начала до конца соревнований. Из 63 спортсменов 54 стали победителями и призёрами и в общей сложности выиграли 164 медали, при этом первых мест у нас 79.
Отметим, команда Бурятии была на соревнованиях самой многочисленной. Как всегда, на высоком уровне выступили лидеры – члены сборной России, мастера спорта Анна Леонова и Амгалан Жигжитов. Выросли в мастерстве и также хорошо выступили Аюша Базаров, Никита Кадилов, Максар Жамсуев, Елизавета Ткачёва, Алина Байдыш, Валерия Попова, Захар Жданов, Анна Апрелкова, Алдар Дампилов, Мария Угловская, Данил Васильев и Арьяна Галсанова.
- Наша сборная показала себя на соревнованиях как очень сильная характером, дружная и достойная команда. Один из спортсменов в юношеской команде Арсалан получил серьёзную травму, пришлось даже зашивать рану, но он настоял продолжить свои выступления, потому что ни в коем случае не хотел сдаваться и в итоге занял призовые места! Вот такие у нас крепкие духом ребята! Хочу отдельно поблагодарить тренеров команды Анастасию Ворошнину, Светлану Фомицкую и Алину Фёдорову, которые работали судьями все три дня очень насыщенных и сложных соревнований, при этом показали высокий уровень судейства. Поздравляю всех любителей ушу с победой нашей школы «Золотой Дракон», - обратился Игорь Марковец.
Главный тренер сборной Бурятии по ушу оценил итоги чемпионата ДФО
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