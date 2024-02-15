Участие примут школьники от 7 до 12 лет
28 февраля в Улан-Удэ пройдёт ХI городской турнир по бурятской народной игре шагай наадан среди учреждений дополнительного образования. Мероприятие проведут в рамках празднования Белого месяца в детском оздоровительно-образовательном центре «Родник».
К участию допускаются дети от 7 до 12 лет (1-6 классов). В состав команды может входить до 6 человек.
Будут разыгрываются три вида шагай наадан: мори урилдаан, няhалалга и шуурэлгэ. Участвовать могут по 2 ребёнка в каждой игре.
Участникам необходимо прибыть на турнир в национальной одежде либо с её элементами. Предварительные заявки на участие принимаются до 27 февраля.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шагай наадан
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