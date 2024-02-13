Большинство из них живут в Улан-Баторе
В Монголии проживают 130 пожилых людей в возрасте 100 лет и свыше. Такие данные приводит национальный статистический комитет страны.
В сообщении говорится, что 69 долгожителей проживают в аймаках, а 61 – в столице, Улан-Баторе. При этом число женщин составляет 108, а мужчин – 22 человека.
Наибольшее количество долгожителей – 18 человек в возрасте 100 лет и старше – проживают в столичном районе Хан-Уул, а 8 – в аймаках Уверхангай и Тув. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
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