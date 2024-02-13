В Бурятии на льду Байкала нарисуют огромную снежную открытку

Открытка будет больше, чем в прошлые годы



17 февраля в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии состоится фестиваль «Снежная открытка». Все желающие смогут поучаствовать в создании на льду озера огромной снежной открытки.



В прошлом году более 300 человек создали изображение размером 20х40 метров. На этот раз открытка будет ещё больше – 20х47 метров. Её «нарисуют» снегом с помощью лопат по заранее приготовленным разметкам.



- Наш фестиваль привлекает внимание со всей России. В прошлом году было очень много отзывов в федеральных СМИ, а также от участников из других регионов. В этом году мы также ожидаем большой интерес к нашему мероприятию, - рассказала на брифинге пресс-секретарь фестиваля Александра Егорова.



На создание огромного рисунка уйдёт несколько часов. Участники поделятся на команды, затем начнётся «зарисовка» снежной открытки по очереди. Пока одни греются, другие продолжат рисовать. Всего на льду одновременно могут присутствовать 50 человек. Макет уже определён, рисунок дизайна Хэшикто Дашиева будет посвящён Сагаалгану.



- Проводится большая подготовительная работа. Для того, чтобы нарисовать, открытку нужно очень много лопат. В этом году мы закупили лопат на сумму свыше 100 тысяч рублей, - отметила Александра Егорова.



Особенностью фестиваля станет создание корпоративных открыток. В этом году ряд предприятий Бурятии изготовят собственные рисунки.



Также специально для фестиваля на льду Байкала обустроят каток размером 40х80 см с прокатом коньков, а также ледовый городок. По словам организаторов, на создание скульптур ушло порядка 400 тысяч рублей.



В рамках мероприятия впервые пройдёт турнир по мини-гольфу. На льду Байкала обустроят 12 дорожек, символизирующих знаки зодиака и времён года.





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