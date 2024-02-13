За неделю их стало заметно меньше
В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 5 по 11 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 11 технических нарушений и 8 из них – без отключения ХВС.
Кроме того, специалисты устранили 50 засоров. Неделей ранее был 61. В Улан-Удэ промыли 7 участков канализационных сетей протяжённостью 548 метров, отремонтировали 22 водоколонки и отогрели 76.
В Улан-Удэ устранили полсотни засоров
Общество, Фото:
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