В Улан-Удэ устранили полсотни засоров

За неделю их стало заметно меньше



В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 5 по 11 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 11 технических нарушений и 8 из них – без отключения ХВС.



Кроме того, специалисты устранили 50 засоров. Неделей ранее был 61. В Улан-Удэ промыли 7 участков канализационных сетей протяжённостью 548 метров, отремонтировали 22 водоколонки и отогрели 76.