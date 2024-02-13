Трижды оштрафованный житель Улан-Удэ продолжает отпускать свою собаку на самовыгул

Дворняжка как ни в чём не бывало бродит за оградой дома



Житель бурятской столицы, которого ранее несколько раз штрафовали за самовыгул собаки, продолжает отпускать её за ограду. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ). Беспородного пса палевого окраса уже трижды отлавливали в общественном месте в микрорайоне Горького и вот недавно в КГХ поступил очередной такой сигнал.



- Сейчас ведётся сбор материалов для привлечения хозяина к административной ответственности в четвёртый раз, – отметила начальник управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.



Улан-удэнцев просят соблюдать правила содержания питомцев – регистрировать их и не отпускать на самовыгул. За последнее нарушение с начала года составили 64 протокола, в ушедшем 2023-ем – 1540. Размер денежного наказания колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.