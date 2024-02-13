Дворняжка как ни в чём не бывало бродит за оградой дома
Житель бурятской столицы, которого ранее несколько раз штрафовали за самовыгул собаки, продолжает отпускать её за ограду. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ). Беспородного пса палевого окраса уже трижды отлавливали в общественном месте в микрорайоне Горького и вот недавно в КГХ поступил очередной такой сигнал.
- Сейчас ведётся сбор материалов для привлечения хозяина к административной ответственности в четвёртый раз, – отметила начальник управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Улан-удэнцев просят соблюдать правила содержания питомцев – регистрировать их и не отпускать на самовыгул. За последнее нарушение с начала года составили 64 протокола, в ушедшем 2023-ем – 1540. Размер денежного наказания колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.
Трижды оштрафованный житель Улан-Удэ продолжает отпускать свою собаку на самовыгул
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дворняжка как ни в чём не бывало бродит за оградой дома
Из-за них дети боятся возвращаться домой
Их устраивают из-за самок во время гона
В Бурятии росгвардейцы проводят уроки к годовщине вывода советских войск из Афганистана
Американский журналист примерил его на праздновании Сагаалгана в Москве
Если такое растение-паразит попадет в землю, бороться с ним практически бесполезно
За сохранение жизни с его родных требовали 200 тысяч рублей
Женщины чаще становятся жертвами криминальных посягательств, чем мужчины
Алексей Цыденов вручил им памятные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Временные отключения произойдут сегодня
Детям в понедельник пришлось идти на уроки
Электричество временно отключат 13, 14 и 16 февраля
К уникальной операции её готовили почти с самого рождения
В городе «пропесочили» опасные участки
Местами может выпасть немного снега