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На Байкале спасли обессилевшую косулю

На Байкале спасли обессилевшую косулю
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Животное провело на льду немало времени

В прошедшую пятницу, 9 февраля, помощь дикому животному стала незапланированной частью рейда государственных инспекторов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Инцидент с копытным произошёл у западного берега острова Ольхон в проливе Малое море, входящем в состав Прибайкальского национального парка в Иркутской области.

Сигнал о косуле, которая попала в беду, поступил в Островное участковое лесничество от очевидцев. Люди попросили помочь копытному, которое лежало на льду в нескольких сотнях метров от берега. По указанным примерным координатам была направлена выездная рейдовая группа отдела охраны подведомственных территорий, которая в это время патрулировала маршрут «Север острова Ольхон». Инспекторы заметили обессилевшую косулю с берега. Животное, судя по всему, провело на льду немало времени и едва сопротивлялось приближению людей, их попыткам помочь.

Для безопасной транспортировки копытного на сушу инспекторы раздобыли тканевый полог, зафиксировали ноги косули и подготовили «лежанку» в багажнике служебного транспорта. Путь до берега прошёл без приключений, но на самом берегу спасённая коза сначала растерялась и едва не вернулась на лёд. Однако, после получасового отдыха на склоне (мышцы на ногах у копытных после долгого лежания на льду становятся «непослушными») и небольшого перекуса выбрала верное направление и удалилась вглубь острова. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Иркутская область Байкал дикие животные спасение

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