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В Бурятии сельчан застращали бродячие собаки

В Бурятии сельчан застращали бродячие собаки
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
Из-за них дети боятся возвращаться домой

Жители мухоршибирского села Шаралдай жалуются на беспризорных псов, которые бродят по улицам. Люди поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», когда начнётся их отлов.

- Глава администрации не знает, а дети боятся ходить из школы домой. Встречать их не у всех есть возможность, – заявили сельчане.

Начальник управления сельского хозяйства райадминистрации Батомунко Цыбиков сообщил, что договор на поимку беспризорных животных уже заключили. «Отлов таких животных в поселении организуют до конца февраля», – заверил он.

Ранее в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй тоже сетовали на расплодившихся собак. С проблемой столкнулись жители ДНП «Черёмушки». По их словам, четвероногих становится всё больше.

- Стаями бегают. Есть с ошейниками и чипами и без них. Вопрос так и не решается. Живём как будто в лесу с дикими животными – из дома не выйдешь, – сообщили они в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

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