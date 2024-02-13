В Бурятии сельчан застращали бродячие собаки





- Стаями бегают. Есть с ошейниками и чипами и без них. Вопрос так и не решается. Живём как будто в лесу с дикими животными – из дома не выйдешь, – сообщили они в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Ранее в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй тоже сетовали на расплодившихся собак. С проблемой столкнулись жители ДНП «Черёмушки». По их словам, четвероногих становится всё больше.- Стаями бегают. Есть с ошейниками и чипами и без них. Вопрос так и не решается. Живём как будто в лесу с дикими животными – из дома не выйдешь, – сообщили они в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Жители мухоршибирского села Шаралдай жалуются на беспризорных псов, которые бродят по улицам. Люди поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», когда начнётся их отлов.- Глава администрации не знает, а дети боятся ходить из школы домой. Встречать их не у всех есть возможность, – заявили сельчане.Начальник управления сельского хозяйства райадминистрации Батомунко Цыбиков сообщил, что договор на поимку беспризорных животных уже заключили. «Отлов таких животных в поселении организуют до конца февраля», – заверил он.