В Бурятии росгвардейцы проводят уроки к годовщине вывода советских войск из Афганистана

Для школьников выступают ветераны-афганцы, росгвардейцы и десантники
В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в школах Бурятии проходят патриотические мероприятия. Для школьников выступают ветераны-афганцы, десантники 11-ой бригады ВДВ, сотрудники Росгвардии.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, патриотические мероприятия уже прошли в зале спортивных единоборств села Сотниково, в республиканском Физкультурно-спортивном комплексе и школе № 32 в Улан-Удэ.
Более 500 детей узнали об истории войны в Афганистане, послушали воспоминания участников боевых действий и посмотрели документальные фильмы. Гости рассказали ребятам о боевых подвигах уроженцев Бурятии в Великой Отечественной войне, Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции.
Военные организовали выставку экипировки и вооружения, применяемого в подразделениях специального назначения в зоне СВО.
- Каждый желающий смог примерить бронежилеты, каски, парашюты, внимательно рассмотреть оружие, взять его в руки. Ребята активно задавали вопросы участникам афганской войны, а также участникам специальной военной операции. Именно при живом общении, на личных примерах мужества и героизма воспитывается наша молодежь, - отметил офицер специального отряда быстрого реагирования «Барс» управления Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Олег Х.
В рамках недели мужества сотрудники Росгвардии проводят патриотические уроки во всех районах республики.
Справка:
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаёмных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
В Бурятии росгвардейцы проводят уроки к годовщине вывода советских войск из Афганистана
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