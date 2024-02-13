В забайкальской семье родился восьмой ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Многодетная семья проживает в селе Байка



Работники отдела ЗАГС Нерчинско-Заводского района Забайкальского края зарегистрировали очередное рождение. У жителей села Байка Ивана и Марины родилась девочка, которая стала восьмым ребёнком в семье.



Многодетные родители назвали девочку Дарья. У неё есть три брата и четыре сестры в возрасте от одиннадцати до двух лет. Это Никита, Марья, Александра, Даниил, Юрий, Софья и Есения.



Как напомнили в департаменте ЗАГС Забайкалья, 23 января, в день официального старта в стране Года семьи, подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. В документе на федеральном уровне закреплён единый статус многодетных семей. Многодетной признаётся семья, которая имеет трёх и более детей, этот статус присваивается бессрочно. Социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа.

