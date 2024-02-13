Бывший пресс-секретарь мэра Юрий Сибиряков устроился работать в школу в Улан-Удэ



Подтверждение этой информации появилось в сентябре 2022-го. На официальном сайте МУП его фамилия была в списке руководителей. Сибиряков являлся начальником управления персоналом. Потом он до перехода на работу в СОШ был генеральным директором ресторанно-гостиничного комплекса.





Бывший пресс-секретарь экс-мэра Улан-Удэ Александра Голкова, прежний директор культурно-спортивного комплекса (КСК) и в прошлом – журналист и ведущий Юрий Сибиряков устроился работать в школу. Он сам сообщил об этом в соцсетях.- Может, это будет новостью или особым предметом внимания. Пусть так и будет. Сегодня я работаю рядовым учителем в школе. В обычной средней школе, но очень крутой, с профессиональным классным коллективом и лучшими учениками – заявил Сибиряков на своей странице во «ВКонтакте». – И это здорово. Всегда хотел работать в школе, но судьба немного меня корректировала. Свой трудовой путь начинал с любимого телевидения. ГТРК (.) – особая история. Добрая, хорошая. Потом траектория чиновника. Всяких видал и меня видали. Но это, наверное, сказ другого порядка и не об этом речь.Новоиспечённый преподаватель, который, как известно, окончил исторический факультет БГУ, признался, что в своих постах хотел бы рассказывать об уроках, победах и достижениях.- Сегодня я преподаю историю в пятых классах, а ещё – в одиннадцатом. Ребята очень интересные и любознательные. Поэтому прошу любить и жаловать. В новой роли – роли учителя. Всем спасибо за внимание! – заключил Юрий Сибиряков.Преподаёт он в 25-ой СОШ в Октябрьском районе Улан-Удэ.Ранее Сибиряков почти два года руководил КСК. В 2021-м ему пришлось расстаться со своим креслом. Причиной послужил громкий скандал , разгоревшийся вокруг муниципального предприятия, когда расположенную там сауну обвинили в предоставлении интимных услуг. После появления информации о том, что арендатор, возможно, нарушает условия использования помещения, туда нагрянула проверка.После этого долгое время ходили слухи, что уволившийся из КСК Сибиряков устроился на другое подведомственное мэрии предприятие – «Водоканал», однако сам он не спешил раскрывать новое место работы.