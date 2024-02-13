Временные отключения произойдут сегодня
13 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 пройдут плановые работы по замене провода на электросетях. Свет отключат по следующим адресам:
-ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка по ул. Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.
Как сообщили в администрации района, также 13 февраля в связи с производством неотложных работ с 11:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия у потребителей в частном секторе по адресам: микрорайон Забайкальский, ул. Клюквенная, 1-37.
На некоторых улицах Октябрьского района Улан-Удэ не будет электричества
Общество, Фото:
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