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На некоторых улицах Октябрьского района Улан-Удэ не будет электричества

На некоторых улицах Октябрьского района Улан-Удэ не будет электричества
Общество,  Фото:pixabay.com
Временные отключения произойдут сегодня

13 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 пройдут плановые работы по замене провода на электросетях. Свет отключат по следующим адресам:
-ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка по ул. Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.

Как сообщили в администрации района, также 13 февраля в связи с производством неотложных работ с 11:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия у потребителей в частном секторе по адресам: микрорайон Забайкальский, ул. Клюквенная, 1-37.
отключение света Улан-Удэ Октябрьский район

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