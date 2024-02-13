Ребята из ДНР и дети участников СВО из Бурятии отдохнули в Москве

Алексей Цыденов вручил им памятные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве встретился с детьми участников СВО и ребятами из подшефного Старобешевского района ДНР. Он вручил им подарки: сумки, футболки и игрушки в виде байкальской нерпы.



- Позвольте выразить огромную благодарность Бурятии за огромную помощь. Поверьте, мы очень благодарны судьбе, что нашим шефом-регионом стала Бурятия. Помощь, которую вы оказываете нам, бесценна. Все мы низко кланяемся. Даже сегодняшняя поездка – почти все наши дети не бывали в цирке. Они в первый раз ехали на поезде. Поэтому мы очень-очень вам благодарны, от чистого сердца, - поблагодарила сопровождавшая детей директор Осыковской школы (село Осыково Старобешевского района) Татьяна Давыдова.



- Вся страна помогает. У всех новых регионов есть регионы-побратимы по всей стране. Вам повезло, у вас Бурятия. У нас Байкал, у нас туристические места по всей республике по всей республике. Я надеюсь, у вас у всех получится приехать в Бурятию, - ответил Алексей Цыденов.



В столице России дети побывали в музеях, в Московском цирке, а также посмотрели представление Цирка Бурятии в честь празднования Сагаалгана. Яркие номера никого не оставили равнодушными: весёлые клоуны всех рассмешили, воздушные акробаты удивляли гибкостью, атлеты с лёгкой жонглировали гири и поразили своей силой.



- Мне понравились трюки. Представление получилось очень ярким и запоминающимся, - поделилась Алтана из Бурятии.



- Это было очень красиво! Больше всего мне понравилось, когда с лебедями танцевал клоун Малыш, но потом он ушёл. История с буузами, когда Малыш раздал свои порции, очень поучительная. Карма. Всё возвращается к тебе бумерангом, делай добро, и оно вернётся, - рассказал шестиклассник Арсений из посёлка Старобешево.



- Мы гуляли по ВДНХ, по Москве, смотрели столицу. Понравилось, видели вечернюю Москву, - рассказала наша землячка Ксюша.



Также слова благодарности выразил председатель Старобешевского муниципального совета Дмитрий Блинов. Он подчеркнул, что республика вносит большой вклад в восстановление региона.



- Хочу искренне поблагодарить шефа-региона Бурятию за весомый вклад, который вносится в восстановление, строительство и выздоровление, в том числе развитие нашего региона. Наши дети посетили Москву, увидели для себя очень много интересного, полезного. Для детей это большой шаг вперёд, - отметил Дмитрий Блинов.



Всего в Москву приехали 50 детей – 30 из ДНР и 20 из Бурятии. Такую поездку организовали не впервые, а подобные выезды будут продолжать и впредь.

