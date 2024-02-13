Детям в понедельник пришлось идти на уроки
В последний месяц зимы Бурятию ждут две короткие рабочие недели. Наступившая будет четырёхдневной и продлится с 13 по 16 февраля включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроили дополнительный отдых в честь Сагаалгана.
Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Указ об этом подписал ещё в конце декабря глава Бурятии Алексей Цыденов.
Однако ученикам Багдаринской средней школы накануне пришлось идти на занятия. О том, что дети учатся в выходной, сообщили местные жители в группе «Баунт-инфо.24/7». И поинтересовались, в чём причина.
Директор образовательного учреждения Надежда Загдаева пояснила, что в школе – шестидневка, поэтому занятия с субботы, 10-го, перенесли на понедельник, 12-ое. Однако их сделали сокращённым – по 35 минут.
В Бурятии сельскую школу оставили без дополнительного выходного в Сагаалган
Общество, Фото:
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