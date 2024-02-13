В Бурятии сельскую школу оставили без дополнительного выходного в Сагаалган

Детям в понедельник пришлось идти на уроки



В последний месяц зимы Бурятию ждут две короткие рабочие недели. Наступившая будет четырёхдневной и продлится с 13 по 16 февраля включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроили дополнительный отдых в честь Сагаалгана.



Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Указ об этом подписал ещё в конце декабря глава Бурятии Алексей Цыденов.



Однако ученикам Багдаринской средней школы накануне пришлось идти на занятия. О том, что дети учатся в выходной, сообщили местные жители в группе «Баунт-инфо.24/7». И поинтересовались, в чём причина.



Директор образовательного учреждения Надежда Загдаева пояснила, что в школе – шестидневка, поэтому занятия с субботы, 10-го, перенесли на понедельник, 12-ое. Однако их сделали сокращённым – по 35 минут.

