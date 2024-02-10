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В Бурятии супруги создали снежную скульптуру к Сагаалгану

В Бурятии супруги создали снежную скульптуру к Сагаалгану
Общество,  Фото:администрация района
Её установили на въезде в село

В Окинском районе Бурятии супруги сделали односельчанам подарок к Сагаалгану. Они создали и установили снежную скульптуру Белого Старца, а также нарисовали дракона на въезде в село Боксон.

- Так они решили порадовать своих односельчан, своих детей и внуков, которых у них много, - рассказали в администрации Окинского района.


Сагаалган

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