Её установили на въезде в село
В Окинском районе Бурятии супруги сделали односельчанам подарок к Сагаалгану. Они создали и установили снежную скульптуру Белого Старца, а также нарисовали дракона на въезде в село Боксон.
- Так они решили порадовать своих односельчан, своих детей и внуков, которых у них много, - рассказали в администрации Окинского района.
В Бурятии супруги создали снежную скульптуру к Сагаалгану
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