В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор

Они станцевали его в честь Белого месяца
Студенты и преподаватели Джидинского многопрофильного техникума подготовили яркое выступление к празднику Белого месяца. Они исполнили национальный бурятский танец ёхор. Видео опубликовало минобрнауки Бурятии.
Студенты выстроились в два огромных круга и станцевали под ритмичную музыку. В конце они помахали рукой в камеру, поздравив жителей Бурятии с праздником.
Танец исполняли на улице. Часть собравшихся была облачена в национальные костюмы. Этот колорит дополнил картину и сделал танец особенным.
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