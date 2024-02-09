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В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор

В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор
Общество, 
Они станцевали его в честь Белого месяца

Студенты и преподаватели Джидинского многопрофильного техникума подготовили яркое выступление к празднику Белого месяца. Они исполнили национальный бурятский танец ёхор. Видео опубликовало минобрнауки Бурятии.

Студенты выстроились в два огромных круга и станцевали под ритмичную музыку. В конце они помахали рукой в камеру, поздравив жителей Бурятии с праздником.

Танец исполняли на улице. Часть собравшихся была облачена в национальные костюмы. Этот колорит дополнил картину и сделал танец особенным.

 


ехор

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