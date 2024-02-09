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В Восточном военном округе отпраздновали День топографа

В Восточном военном округе отпраздновали День топографа
Общество, 
Профессиональный праздник отмечали 8 февраля

8 февраля военнослужащие топогеодезических подразделений Восточного военного округа (ВВО) отметили свой профессиональный праздник – День военного топографа.

- Ежедневно топографы выполняют задачи по изготовлению цифровых и электронных карт и других средств цифровой информации о местности и обеспечению ими автоматизированных систем управления войсками и оружием. А также подготовке исходных геодезической и гравиметрической основ для обеспечения пусков ракет, полетов авиации, стрельбы артиллерии и боевого применения радиотехнических комплексов различного предназначения, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Военные топографы изготавливают специальные карты, фотодокументы местности и другие средств топогеодезической информации, занимаются изданием графических боевых документов, выполняют геодезические и картографические работы федерального назначения.

Помимо выполнения задач по обеспечению войск, топографы ВВО также участвуют в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали и выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Справка:

В Российской империи 8 февраля 1812 года было утверждено положение для военного топографического дела. Новое формирование предназначалось для выполнения геодезических, топографических и картографических работ и обеспечения войск топографическими картами, геодезическими данными и другими сведениями о местности на театрах военных действий.
Восточный военный округ военнослужащие топография

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