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На границе двух районов Бурятии отремонтируют дорогу

На границе двух районов Бурятии отремонтируют дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там обновят 34-километровый участок

На границе Хоринского и Еравнинского районов Бурятии отремонтируют участок региональной дороги протяжённостью в 34 километра – с 200-го по 234-ый км. Его приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Минтрансе РБ.

Речь об отрезке трассы от отворота к хоринскому улусу Амгаланта  и до моста через реку Поперечная в еравнинском селе Эгита. Дорожники уже готовятся к новому дорожно-строительному сезону: спецтехнику направили на техосмотр и приступили к закупке и заготовке строительных материалов, а также разработке планов производства.

Работы должны завершиться в 2026 году. Дорога «Улан-Удэ – Романовка – Чита» – одна из самых протяжённых и загруженных в республике. Она обеспечивает транспортную доступность между двумя регионами – Забайкальем и Бурятией.

В прошлом дорожном сезоне строители фрезеровали старый асфальт, отремонтировали пятикилометровый участок, установили 7 водопропускных труб и начали отсыпку земляного полотна.

- Участок мы будем ремонтировать в два этапа. На 200-217-ом километре работы стартовали в прошлом году. По проекту планируется «поднять» уровень дороги, который на некоторых участках находится на «нулевых» отметках, укрепить обочины и откосы, уложить асфальтобетонное покрытие, обустроить остановочные пункты и отремонтировать два моста через реки Нахала и Маракта, – отметил глава Минтранса РБ Александр Гоге.

Всего на обновление этого участка трассы выделят 1 миллиард 800 миллионов рублей. Строителям предстоит полностью восстановить насыпь и кюветы, обновить 22 водопропускные трубы и сделать 8 автобусных остановок с тротуарами и пешеходными переходами.


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