В Бурятии сегодня тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ лишь 9 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра в субботу, 10 февраля, по республике переменная облачность, по северной половине местами снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём тепло – всего 10-15 градусов мороза, местами -2,-7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -9,-11.







