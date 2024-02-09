Убрались в самом популярном у отдыхающих месте
В Бурятии лесники очистили берег Гусиного озера от мусора.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, на уборку вышли сотрудники Гусиноозёрского лесничества и общественные инспекторы по охране окружающей среды. Они взяли в руки мешки и очистили 1,3 км берега вдоль Гусиного озера.
- Мы очистили береговую линию на южно-восточной стороне озера – это самое популярное место для отдыхающих. Мусор оставляют не только летом, но и зимой после отдыха и зимней рыбалки, - поделился главный лесничий Гусиноозёрского лесничества Батор Дармаев.
За несколько часов было собрано 16 мешков бытовых отходов. Мусор вывезли на полигон ТБО города Гусиноозёрск.
В Бурятии лесники убрались на берегу Гусиного озера
Общество, Фото:
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