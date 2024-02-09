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В Бурятии школьники следят за порядком возле военных памятников

В Бурятии школьники следят за порядком возле военных памятников
Общество,  Фото:администрация района
Дети наводят чистоту круглогодично

В Мухоршибирском районе Бурятии ученики Никольской и Хонхолойской школ ухаживают за памятниками, установленных в честь воинов-земляков, павших в Великую Отечественную войну.

Учащиеся Никольской школы следят за состоянием памятника в течение всего года. Осенью убирают листья, весной - прошлогоднюю траву и мусор, зимой очищают от снега. Ребята из Хонхолойской школы также содержат порядок на месте памяти.


Все дети – активные участники «Движения Первых».

- Великая Отечественная война 1941-1945г.г оставила глубокий след в каждой семье, местом памяти, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом, служат памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. Долг потомков – хранить память и бережно относиться к местам увековечивания подвига героев, - подчеркнули в администрации района.



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