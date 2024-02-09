В Забайкалье поощрили военврача, спасшего пассажира самолёта

Власти отметили его неравнодушие и проявленный профессионализм
В Забайкальском крае наградили военного врача, который спас пассажира самолёта рейса Москва – Чита. Благодарность за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение и проявленный профессионализм глава региона Александр Осипов вручил военному врачу с позывным «Доктор» 8 февраля.
Военный врач рассказал, что, когда человеку стало плохо, теряться было некогда, оценивал ситуацию уже позже.
- В какой-то момент мой сослуживец, который летел со мной, позвал меня, сказал, что нужна помощь врача. Я подошёл, человек был без сознания, глаза закатились. Я начал его реанимировать, он очнулся. Пока летели, он раза три терял сознание. Слава Богу, мы долетели. Мне очень приятно, что дома так оценили, спасибо, - заявил военнослужащий.
Напомним, военный врач с позывным «Доктор» 29 января возвращался в Забайкалье из зоны СВО в кратковременный отпуск. На борту самолёта, в котором летел военнослужащий, одному из пассажиров стало плохо, врачу удалось его реанимировать. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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