Россия привезла учебники для первоклассников Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Правительство РФ закупило книги для школьников Улан-Батора



7 февраля в Монголии состоялась передача российско-монгольской общеобразовательной школе №162 города Улан-Батора более 2,4 тысяч учебников и рабочих тетрадей для учеников начальных классов. С сентября прошлого года школа приступила к работе по российским образовательным стандартам.



Учебники привезла российская делегация под руководством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, прибывшая с официальным однодневным визитом в Монголию. Доставка также была осуществлена при поддержке посольства Российской Федерации в Монголии и министерства образования и науки Бурятии.



В ходе передачи учебников посол России в Монголии Алексей Евсиков заявил о возможности открыть в приграничных с РФ монгольских аймаках от трёх до пяти школ с обучением на русском языке и работающих по российским образовательным стандартам.

