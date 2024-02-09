Однако омбудсмен порекомендовала сделать там ремонт
Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова побывала в изоляторах временного содержания ОМВД России в Мухоршибирском и Кабанском районах. Омбудсмен проинспектировала их вместе с местными прокурорами.
Жалоб от людей, оказавшихся в ИВС, не было. Питание и содержание там осуществляются в соответствии с нормативными требованиями, рассказали в аппарате уполномоченного. Однако Юлия Жамбалова указала на необходимость сделать в изоляторах косметический ремонт.
Сейчас в Кабанском районе строят новый отдел полиции и ИВС, который будет соответствовать действующим стандартам.
В Бурятии люди в изоляторах ни на что не жалуются
Общество, Фото:
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