В Бурятии люди в изоляторах ни на что не жалуются

Однако омбудсмен порекомендовала сделать там ремонт



Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова побывала в изоляторах временного содержания ОМВД России в Мухоршибирском и Кабанском районах. Омбудсмен проинспектировала их вместе с местными прокурорами.



Жалоб от людей, оказавшихся в ИВС, не было. Питание и содержание там осуществляются в соответствии с нормативными требованиями, рассказали в аппарате уполномоченного. Однако Юлия Жамбалова указала на необходимость сделать в изоляторах косметический ремонт.



Сейчас в Кабанском районе строят новый отдел полиции и ИВС, который будет соответствовать действующим стандартам.





