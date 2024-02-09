09 февраля

08 февраля

Популярное

В Бурятии люди в изоляторах ни на что не жалуются

В Бурятии люди в изоляторах ни на что не жалуются
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако омбудсмен порекомендовала сделать там ремонт

Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова побывала в изоляторах временного содержания ОМВД России в Мухоршибирском и Кабанском районах. Омбудсмен проинспектировала их вместе с местными прокурорами.

Жалоб от людей, оказавшихся в ИВС, не было. Питание и содержание там осуществляются в соответствии с нормативными требованиями, рассказали в аппарате уполномоченного. Однако Юлия Жамбалова указала на необходимость сделать в изоляторах косметический ремонт.

Сейчас в Кабанском районе строят новый отдел полиции и ИВС, который будет соответствовать действующим стандартам.


изолятор уполномоченный по правам человека ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии загорелись ритуальные костры
В столице Бурятии загорелись ритуальные костры
Общество, 09.02.2024
Их зажгли в городе перед Сагаалганом. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии росгвардейцы обеспечивают безопасность на Сагаалган
В Бурятии росгвардейцы обеспечивают безопасность на Сагаалган
Общество, 09.02.2024
Сотрудники патрулируют места проведения религиозных мероприятий  
За январь в Бурятии конфисковали 22 машины пьющих водителей
За январь в Бурятии конфисковали 22 машины пьющих водителей
Общество, 09.02.2024
Так, житель Улан-Удэ лишился «Хонды Интегра»
В нескольких местах Улан-Удэ отключат электричество
В нескольких местах Улан-Удэ отключат электричество
Общество, 09.02.2024
Света не будет в Светлом, Забайкальском и на улице Лебедева
Из украинского плена освободили ещё одного военного из Бурятии
Из украинского плена освободили ещё одного военного из Бурятии
Общество, 09.02.2024
Он возвращается на родину вместе с сотней других российских бойцов
В Улан-Удэ соберут книги для районных библиотек
В Улан-Удэ соберут книги для районных библиотек
Общество, 09.02.2024
В республике отметят Международный день книгодарения
Известный музыкальный продюсер призвал прекратить травлю «отменённой» в Улан-Удэ Орбакайте
Известный музыкальный продюсер призвал прекратить травлю «отменённой» в Улан-Удэ Орбакайте
Общество, 09.02.2024
Леонид Дзюник заявил, что она никогда не высказывалась против СВО

В Бурятии сегодня без осадков
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, 09.02.2024
Местами в республике будет ветрено 
В Улан-Удэ почтут память воинов-афганцев
В Улан-Удэ почтут память воинов-афганцев
Общество, 08.02.2024
В столице Бурятии пройдут памятные мероприятия, посвящённые выводу советских войск из Афганистана
В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда
В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда
Общество, 08.02.2024
Конкурс проводится в рамках праздника Белого месяца
В Улан-Удэ разработают логотип конкурса
В Улан-Удэ разработают логотип конкурса
Общество, 08.02.2024
Участником может стать любой желающий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^