Они заметили одинокую пожилую женщину во время патрулирования
В посёлке Багдарин Баунтовского эвенкийского района экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметил пожилую женщину, которая пыталась сама наколоть дрова. Росгвардейцы остановились и поговорили с бабушкой. Оказалось, что она живёт одна, всю работу по хозяйству приходится делать самой.
После дежурства прапорщик полиции Сергей Хамаганов и младший сержант полиции Валерий Райс заехали к пожилой женщине и предложили ей свою помощь. Росгвардейцы перетаскали дрова с улицы в ограду, накололи их и сложили в поленницу.
- Пенсионерка сердечно поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь. На прощание сотрудники вневедомственной охраны сказали бабушке обращаться, когда ей вновь понадобится хозяйственная помощь, - рассказали в пресс-службе управления.
В Бурятии росгвардейцы накололи пенсионерке дров
Общество, Фото:
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