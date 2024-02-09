В Бурятии росгвардейцы накололи пенсионерке дров

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Они заметили одинокую пожилую женщину во время патрулирования



В посёлке Багдарин Баунтовского эвенкийского района экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметил пожилую женщину, которая пыталась сама наколоть дрова. Росгвардейцы остановились и поговорили с бабушкой. Оказалось, что она живёт одна, всю работу по хозяйству приходится делать самой.



После дежурства прапорщик полиции Сергей Хамаганов и младший сержант полиции Валерий Райс заехали к пожилой женщине и предложили ей свою помощь. Росгвардейцы перетаскали дрова с улицы в ограду, накололи их и сложили в поленницу.



- Пенсионерка сердечно поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь. На прощание сотрудники вневедомственной охраны сказали бабушке обращаться, когда ей вновь понадобится хозяйственная помощь, - рассказали в пресс-службе управления.

