В Бурятии росгвардейцы обеспечивают безопасность на Сагаалган

Сотрудники патрулируют места проведения религиозных мероприятий
Росгвардейцы во взаимодействии с сотрудниками МВД Бурятии обеспечат правопорядок в период проведения мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца.
Накануне взрывотехники ОМОН Росгвардии и кинологи МВД проверили места проведения буддийского обряда – Дугжууба.
В период проведения праздничных мероприятий маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования.
- Управление Росгвардии напоминает гостям и жителям Бурятии о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении культурно-массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе.
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