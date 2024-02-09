В Бурятии росгвардейцы обеспечивают безопасность на Сагаалган













Росгвардейцы во взаимодействии с сотрудниками МВД Бурятии обеспечат правопорядок в период проведения мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца.Накануне взрывотехники ОМОН Росгвардии и кинологи МВД проверили места проведения буддийского обряда – Дугжууба.В период проведения праздничных мероприятий маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования.- Управление Росгвардии напоминает гостям и жителям Бурятии о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении культурно-массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе.