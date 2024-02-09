В нескольких местах Улан-Удэ отключат электричество

Света не будет в Светлом, Забайкальском и на улице Лебедева



9 февраля в Улан-Удэ будет отключение электроэнергии из-за замены провода с 10:00 до 17:00 по адресам:

- ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а; автостоянка на Лебедева, 30; ул. Складская, 12; водокачка по ул. Складская; ул. Сплавная, 3; ул. Степная, 19-21; профессиональное училище по ул. Лебедева, 4; гаражные боксы №2, №5, №7 по ул. Лебедева, 2.



Также в связи с производством неотложных работ 9 февраля с 11:00 до 16:00 опять отключат свет в частном секторе в посёлке Забайкальский на ул. Клюквенная, 1-37.



Как сообщает администрация Октябрьского района, ещё 9 февраля с 13:00 до 18:00 будет выключено электричество при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования для производства плановых работ в посёлке Светлый. Из-за перераспределения нагрузки у абонентов частного сектора света не будет на улицах Славянская, Теплотехническая, Благодатная и Родниковая.



