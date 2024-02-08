Его «притормозили» старый фундамент и грунтовые воды
Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии усилит контроль за строительством центра культурного развития в городе Бабушкин, которое стартовало летом. Работы планировалось завершить уже в этом году, однако сделать успели только фундамент и приступили к возведению конструктива. Потому своевременная сдача объекта в эксплуатацию теперь под вопросом.
На это обратил внимание глава республики Алексей Цыденов во время недавней рабочей поездки в Кабанский район. Отставание от графика связали с появлением грунтовых вод на стройплощадке. На совещании с подрядной организацией УКС приняло решение откорректировать проектную документацию.
- При разработке котлована был выявлен бутовый фундамент старого здания – его требовалось демонтировать. Ещё одна проблема, с которой столкнулся подрядчик – высокий уровень грунтовых вод. Потому строители изменили глубину заложения фундамента, – пояснил начальник управления капстроительства РБ Анатолий Урбанов. – Всё это не предусматривалось в проекте. На совещании с подрядчиком решили внести изменения в проектную документацию в части пожарных резервуаров и конструктива.
Кроме этого, специалисты намерены еженедельно отслеживать работу строителей.
Сам центр культурного развития будет двухэтажным, с подвалом. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест с гримёркой и костюмерной комнатой, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы и универсальное выставочное пространство.
В Бурятии затянули со строительством культурного центра
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