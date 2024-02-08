Люди заявили, что псов с каждым днём становится всё больше
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй жалуются на расплодившихся собак. С проблемой столкнулись жители ДНП «Черёмушки». По их словам, четвероногих становится всё больше.
- Стаями бегают. Есть с ошейниками и чипами и без них. Вопрос так и не решается. Живём как будто в лесу с дикими животными – из дома не выйдешь, – посетовали сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В отделе сельского хозяйства райадминистрации сообщили, что в минувший понедельник, 5 февраля, в ДНП устроили отлов беспризорных четвероногих. Поймали в итоге только одно. Власти намерены вплотную взяться и за нерадивых хозяев, которые отпускают своих псов на самовыгул.
- Запланировано выездное обследование для выявления нарушений правил выгула домашних животных, – подчеркнули в районной администрации.
«Стаями бегают»: Сельчан в Бурятии одолели собаки
Общество, Фото:
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