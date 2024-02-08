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В Улан-Удэ наградили педагогов

В Улан-Удэ наградили педагогов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии подвели итоги Года педагога и наставника

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония закрытия тематического Года педагога и наставника, где наградами отметили педагогических работников, которые внесли значительный вклад в развитие образования города.

Награждение педагогов прошло по следующим номинациям:
- «Общественное признание» - Татьяна Хаптахаева, учитель физической культуры, заместитель директора по воспитательной работе школы №8;
- «Хранитель коллектива» - Наталья Путилова, учитель английского языка №42; Доржиева Баирма, заведующая детским садом «Подснежник»;
- «Наставник года» - Наталья Вставская, руководитель центра мониторинга и развития образования г. Улан-Удэ; Светлана Жаркова, учитель математики школы №49;
- «Педагогическая перспектива» - Дмитрий Тесла, учитель истории гимназии №14, член всероссийского общества «Знание»;
- «Воспитать человека» - Татьяна Мин, заместитель директора по воспитательной работе в гимназии №33;
- «Гражданская позиция» - Вадим Таюрский, педагог Центра допризывной подготовки г. Улан-Удэ; Светлана Копылова – воспитатель детского сада «Калинка»;
- «Популяризация Малой Родины» - Владимир Хамнуев, директор школы №19; Эльвира Булхарова – педагог школы №55; Светлана Цыренжапова – заведующая детским садом «Ая-ганга»;
- «Педагогическая семья» - семья Бичевиных и Чимитовых;
- «За вклад в организацию работы родительской общественности» – Андрей Бородин, председатель попечительского совета школы №56.

- В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РБ Евгения Лудупова, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова и другие, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ Бурятия награждение педагоги

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