В Бурятии сегодня без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами в республике будет ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 9 февраля, по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков.



Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах -13,-18 градусов, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -10, -12.







