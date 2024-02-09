Местами в республике будет ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 9 февраля, по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах -13,-18 градусов, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -10, -12.
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, Фото:
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