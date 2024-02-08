Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей

Они предпочитают добиваться карьерных целей до того, как стать родителями



Более чем в половине (52%) улан-удэнских компаний считают, что рождение детей никак не отражается на карьере. Каждый четвёртый работодатель полагает, что строить её женщинам всё-таки лучше до того, как стать матерями, а каждый шестой уверен: именно у детных это получается лучше, показал опрос SuperJob.



Чёткой позиции касательно оптимальной продолжительности декрета в организациях нет. Так, в 37% отмечают, что вынужденный простой не повлияет на профессиональный рост, в 23% заявили, что из отпуска по уходу за ребёнком лучше выходить через полтора года, а в 16% советуют сократить его до года.



Кроме того, опрос показал: 40% жителей бурятской столицы не видят в материнстве каких-либо помех для карьеры. Четверть (25%) советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться высот на службе и только потом обзаводиться потомством, а 13% ставят детей на первое место.



Сами улан-удэнки, у которых есть ребятишки младше 16 лет, говорят, что после родов их карьерные планы не поменялись, 23% стали меньше внимания уделять профессии, а 16%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода.



После декрета 45% женщин уходят на новое место, 26% возвращаются на прежнее и лишь 5% выходят на старую работу уже с повышением.

