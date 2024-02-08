В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства

В начале декабря в пригородном Иволгинском районе наткнулись на труп лисы, которая скончалась от бешенства. Нашли её на территории охотугодий в местности Кудон.
Там объявили 60-дневный карантин. Населённых пунктов и фермерских хозяйств в радиусе трёх километров от этого места не оказалось, потому прививать животных не пришлось. А спустя два месяца ограничения сняли. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ. Он уже вступил в силу.
В конце января бешеная лиса объявилась в Селенгинском районе. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.
Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.
В радиусе трёх километров от неё никаких сельскохозяйственных животных нет. Там провели дезинфекцию. А на минувшей неделе возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.
Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.
В радиусе трёх километров от неё никаких сельскохозяйственных животных нет. Там провели дезинфекцию. А на минувшей неделе возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.
Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.
Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Карантин продлится 60 дней – то есть два месяца.