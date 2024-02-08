08 февраля

07 февраля

Популярное

В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства

В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Два месяца назад там обнаружили труп заражённой лисы

В начале декабря в пригородном Иволгинском районе наткнулись на труп лисы, которая скончалась от бешенства. Нашли её на территории охотугодий в местности Кудон.

Там объявили 60-дневный карантин. Населённых пунктов и фермерских хозяйств в радиусе трёх километров от этого места не оказалось, потому прививать животных не пришлось. А спустя два месяца ограничения сняли. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ. Он уже вступил в силу.

В конце января бешеная лиса объявилась в Селенгинском районе. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.

В радиусе трёх километров от неё никаких сельскохозяйственных животных нет. Там провели дезинфекцию. А на минувшей неделе возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин. 

Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.

Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Карантин продлится 60 дней – то есть два месяца.
бешенство карантин лисицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
Общество, 08.02.2024
Торговом центре прошло пожарно-тактическое учение
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2024
С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
Общество, 08.02.2024
Школьники республики приняли участие в военно-патриотическом слёте
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
Общество, 08.02.2024
Снега в республике не ожидается
Бурятия, Калмыкия и Тува совместно отпразднуют год Дракона на ВДНХ
Бурятия, Калмыкия и Тува совместно отпразднуют год Дракона на ВДНХ
Общество, 07.02.2024
В Москве представят традиции встречи Сагаалгана, Цаган Сара и Шагаа
В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел
В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел
Общество, 07.02.2024
Он прозвучит на Титовской сопке
В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров
В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров
Общество, 07.02.2024
Мероприятие состоится в ноябре этого года
В Иркутске создали муниципальную службу примирения
В Иркутске создали муниципальную службу примирения
Общество, 07.02.2024
Она стала первой подобной службой в области
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ отключат свет
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ отключат свет
Общество, 07.02.2024
Электричества не будет в отдалённых от центра частях Советского района
В Бурятии в 2023 году охотники добыли более 750 волков
В Бурятии в 2023 году охотники добыли более 750 волков
Общество, 07.02.2024
Отстрел производился в рамках регулирования численности хищника
Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
Общество, 07.02.2024
Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду
Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Общество, 07.02.2024
Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^