Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский
8 февраля в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Как сообщили в администрации Октябрьского района, отключение произведут в связи с проведением неотложных работ.
С 11:00 до 16:00 света не будет в частном секторе по адресам: ул. Клюквенная, 1-37.
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
Общество, Фото:
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