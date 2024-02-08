В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество

Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский



8 февраля в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Как сообщили в администрации Октябрьского района, отключение произведут в связи с проведением неотложных работ.



С 11:00 до 16:00 света не будет в частном секторе по адресам: ул. Клюквенная, 1-37.

