В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе

Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей
Жители пригородного Иволгинского района Бурятии негодуют из-за повышения стоимости проезда в автобусе, следующем по маршруту № 130. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», контролирует ли её кто-нибудь.
Теперь, чтобы добраться до Улан-Удэ, сельчанам придётся платить 75 рублей, а поездка по Иволгинску обойдётся в 30. «Ну что это?» – возмутились пассажиры.
В Минтрансе РБ посоветовали тем, кто считает повышение необоснованным, направить жалобу в управление федеральной антимонопольной службы.
Прокомментировал ситуацию и бригадир 130-го маршрута. По его словам, последний раз цены на проезд поднимали год назад, в феврале 2023-го.
- За это время дизтопливо и обслуживание автобусов подорожало, потому и приняли решение о повышении стоимости, – подчеркнул он.
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