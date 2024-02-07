Разобраться с ней обещают только летом
Жители муйского посёлка Таксимо жалуются на качество воды из-под крана. Она очень грязная. По словам сельчан, такая бежит в квартирах почти два месяца, с 14 декабря.
- На наши вопросы, когда это прекратится, ответить не могут. И не смущает же, что на этой ветке три хлебопекарни, столовая и спортшкола, – заявили местные в группе «Муя-инфо.24/7».
В ООО, которое отвечает за подачу горячей воды в райцентре, объяснили, что проблема возникает уже не первый год. И тому есть две причины – «выработка ресурса самой скважины» и «частые остановки на подающей магистрали». Людям придётся ждать как минимум до лета.
- Сейчас проведение мероприятий по ревизии скважины не представляется возможным. Работы проведут в летний период, – отметили в компании.
В Бурятии северяне страдают из-за грязной воды
Общество, Фото:
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