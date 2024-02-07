В Бурятии сотрудник Байкальского заповедника дал познавательную лекцию

В Кабанском районе работает выставка «Мир заповедной природы Байкала»
Несколько лет назад Байкальский заповедник вошёл в число модельных территорий по развитию познавательного туризма. В 2023 году Кабанская библиотека получила статус Байкальской модельной библиотеки.
В этом году в Кабанской модельной библиотеке открылась передвижная выставка фотографий «Мир заповедной природы Байкала» (возрастное ограничение 6+), посвящённая сохранению дикой природы на заповедной территории Кабанского района. Через фотографии участники выставки могут узнать об уникальности, неповторимости и уязвимости заповедного мира, флоры и фауны сибирской тайги, озера Байкал.
Во Всемирный день водно-болотных угодий, 2 февраля, в гости к читателям приехал сотрудник Байкальского заповедника Вячеслав Капустин и пригласил всех совершить необычное путешествие «По заповедным уголкам Бурятии». Он подробно и познавательно рассказал о заповедных территориях Кабанского района: Байкальском государственном природном биосферном заповеднике и Кабанском заказнике.
Особенность Байкальского заповедника в том, что он располагается на территории сразу трёх районов республики, но большая часть его находится в Кабанском районе. По деревянным настилам посетители, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, могут прогуляться по настоящей сибирской тайге.
Вячеслав Капустин рассказал о «полевых работах» в заповеднике, об интересных встречах в тайге, о туристах из разных регионов России и мира, которые приезжают увидеть первозданную природу. Поделился информацией о том, как ведётся учёт численности животных, рассказал об изучении растений, о работе орнитологов на станции кольцевания птиц.
Следующей точкой путешествия стал Кабанский заказник. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Уникальность заказника в его местонахождении – он расположен в самой большой пресноводной дельте мира – в дельте реки Селенги. Биологическое разнообразие водных и околоводных растений и животных также поразительно. На территорию заказника забредают даже волки и медведи. Весною там собираются большие «птичьи базары» во время миграции перелётных птиц. С интересом узнали молодые люди о том, что орланы-белохвосты – не только самые крупные птицы, гнездящиеся в заказнике, но и очень верные, создающие пару один раз и на всю жизнь.
Вячеслав Капустин ответил на все вопросы участников, высказал пожелания, дал советы, как вести себя в заповеднике, в дикой природе.
- Работа на модельных территориях, будь то библиотечных или заповедных, - особая значимая миссия. Это обязывает быть всегда на подъёме, отдавать деятельности максимум усилий, всегда двигаться вперёд, - отметили в ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
В Бурятии сотрудник Байкальского заповедника дал познавательную лекцию
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