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Иркутские сотрудники МЧС напомнили, как пользоваться огнетушителем

Иркутские сотрудники МЧС напомнили, как пользоваться огнетушителем
Общество, 
Нужно не только уметь пользоваться им, но и следить за сроком годности

7 февраля отмечается День огнетушителя. В ГУ МЧС России по Иркутской области по этому поводу напомнили, как правильно им пользоваться.

Сначала нужно сорвать пломбу, затем выдернуть чеку, после направить шланг на очаг возгорания и нажать на рычаг.

Порошковым огнетушителем можно тушить не только твёрдые и жидкие горючие вещества, но и электроприборы под напряжением.

- Противопоказаний к применению таких огнетушителей немного: их запрещено применять для тушения веществ, горящих в отсутствие кислорода, - отметили сотрудники МЧС.

Но нельзя забывать о том, что такие устройства со временем приходят в негодность. Поэтому нужно следить за сроками годности, указанными на баллонах, и периодически их перезаправлять или менять.

Принцип «купил и забыл» в этом случае может сыграть злую шутку. В критический момент под рукой может не оказаться рабочего огнетушителя. Ущерб от пожара точно перекроет цену нового устройства в несколько раз.

МЧС

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