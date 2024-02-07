Иркутские сотрудники МЧС напомнили, как пользоваться огнетушителем

Нужно не только уметь пользоваться им, но и следить за сроком годности



7 февраля отмечается День огнетушителя. В ГУ МЧС России по Иркутской области по этому поводу напомнили, как правильно им пользоваться.



Сначала нужно сорвать пломбу, затем выдернуть чеку, после направить шланг на очаг возгорания и нажать на рычаг.



Порошковым огнетушителем можно тушить не только твёрдые и жидкие горючие вещества, но и электроприборы под напряжением.



- Противопоказаний к применению таких огнетушителей немного: их запрещено применять для тушения веществ, горящих в отсутствие кислорода, - отметили сотрудники МЧС.



Но нельзя забывать о том, что такие устройства со временем приходят в негодность. Поэтому нужно следить за сроками годности, указанными на баллонах, и периодически их перезаправлять или менять.



Принцип «купил и забыл» в этом случае может сыграть злую шутку. В критический момент под рукой может не оказаться рабочего огнетушителя. Ущерб от пожара точно перекроет цену нового устройства в несколько раз.



