Большинство горожан такая перспектива совсем не вдохновляет
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы не рвутся работать в одной компании с родственниками. Если трудиться бок о бок с другом или подругой не против 7 из 10 горожан, но со второй половинкой – лишь 1 из 3.
Примерно столько же (30%) готовы работать на одной территории с отцом. А вот с матерью мог бы лишь один из пяти опрошенных.
Быть подчинённым у друга согласились бы 47%, у отца – 31%, у матери – 23%, а у мужа/жены или возлюбленных – всего 12%. Перспектива руководить ими многих улан-удэнцев тоже не вдохновляет. Если быть шефом у товарища могли бы 53% респондентов, то у мамы – 32%, у отца – 27%, а у второй половинки – 24%.
- Мужчины относятся к сотрудничеству с друзьями, отцом и вторыми половинами лояльнее женщин, причём подобное отношение распространяется как на работу на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще готовы работать со своими матерями, руководить ими или подчиняться им, – отмечают в SuperJob.
Улан-удэнцы не хотят работать вместе с родственниками
Общество, Фото:
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