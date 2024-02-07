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В воинских частях в Бурятии завершили обучение молодого пополнения

В воинских частях в Бурятии завершили обучение молодого пополнения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все срочники принесли присягу

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, острове Сахалин, завершили обучение по общевоинским дисциплинам молодого пополнения минувшего призыва.

- Занятия были организованы в соответствии с планом обучения призывников и курса одиночной общевойсковой подготовки. Подготовкой молодых солдат занимались офицеры, прапорщики и сержанты, которые ранее изучили актуальные методики приёма, адаптации и воспитания молодого пополнения. Обучение было организовано в более чем 140 учебных подразделениях, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие по призыву завершили освоение первоначальных навыков по общевойсковой подготовке отдельно от личного состава подразделений, где они будут в дальнейшем проходить военную службу. Такое разделение позволяет постепенно адаптировать новобранцев к армейской жизни.

Все военнослужащие молодого пополнения приведены к военной присяге. В ближайшее время они будут переведены в штатные подразделения.

военнослужащие

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