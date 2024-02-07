В сельской школе в Бурятии устроили разборки из-за туалетной бумаги

Родители учеников заявили, что она появляется только при проверках



В средней школе № 2 в еравнинском селе Сосново-Озёрское разгорелись страсти из-за туалетной бумаги. Сначала родители задались вопросом, почему это средство гигиены, как и мыло, появляется в школьных туалетах «только во время проверки».



Директор учебного заведения Намжилма Садовская отметила: в туалетных комнатах на первом и втором этажах СОШ всё необходимое есть. Жидкое мыло регулярно заливается в диспенсеры.



- К сожалению, туалетная бумага часто используется не по назначению – рулоны целиком бросают целиком в урны, просто рвут по половине и выбрасывают, – цитирует руководителя школы «Еравна-инфо.24/7». – Профилактические беседы о бережном отношении к имуществу и о поведении в туалетных комнатах проводятся с учениками регулярно.



Руководство образовательного учреждения призвало родителей поговорить с детьми и ещё раз напомнить им правила поведения в школе.

