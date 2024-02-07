07 февраля

06 февраля

Популярное

В сельской школе в Бурятии устроили разборки из-за туалетной бумаги

В сельской школе в Бурятии устроили разборки из-за туалетной бумаги
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители учеников заявили, что она появляется только при проверках

В средней школе № 2 в еравнинском селе Сосново-Озёрское разгорелись страсти из-за туалетной бумаги. Сначала родители задались вопросом, почему это средство гигиены, как и мыло, появляется в школьных туалетах «только во время проверки».

Директор учебного заведения Намжилма Садовская отметила: в туалетных комнатах на первом и втором этажах СОШ всё необходимое есть. Жидкое мыло регулярно заливается в диспенсеры.

- К сожалению, туалетная бумага часто используется не по назначению – рулоны целиком бросают целиком в урны, просто рвут по половине и выбрасывают, – цитирует руководителя школы «Еравна-инфо.24/7». – Профилактические беседы о бережном отношении к имуществу и о поведении в туалетных комнатах проводятся с учениками регулярно.

Руководство образовательного учреждения призвало родителей поговорить с детьми и ещё раз напомнить им правила поведения в школе. 
школа туалеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В сельской школе в Бурятии устроили разборки из-за туалетной бумаги
В сельской школе в Бурятии устроили разборки из-за туалетной бумаги
Общество, 07.02.2024
Родители учеников заявили, что она появляется только при проверках
В Бурятии сельчане боятся покалечиться на покосившемся мосту
В Бурятии сельчане боятся покалечиться на покосившемся мосту
Общество, 07.02.2024
Аварийную переправу специально перестали чистить от снега

Пьяную пассажирку высадили из поезда в Бурятии
Пьяную пассажирку высадили из поезда в Бурятии
Общество, 07.02.2024
Она мешала другим пассажирам не реагировала на замечания
В Бурятии привлекли к ответственности контрактного управляющего больницы
В Бурятии привлекли к ответственности контрактного управляющего больницы
Общество, 07.02.2024
Учреждение не отчиталось вовремя о закупке по контракту
Житель Бурятии лишился мотоцикла из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился мотоцикла из-за пьяной езды
Общество, 07.02.2024
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги к Дугжуубе
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги к Дугжуубе
Общество, 07.02.2024
Их выравнивают и расчищают коммунальщики
Житель Бурятии подарил музею редкое ружьё
Житель Бурятии подарил музею редкое ружьё
Общество, 07.02.2024
Оно было изготовлено ограниченной партией для поощрения милиционеров
В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы
В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы
Общество, 07.02.2024
БСМП возглавила главный внештатный терапевт минздрава Бурятии
В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
Общество, 07.02.2024
Некоторые женщины задумались получить такую профессию
Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии
Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии
Общество, 07.02.2024
Из-за этого она на два года угодила в чёрный список

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^