Аварийную переправу специально перестали чистить от снега
Жители Тарбагатая бьют тревогу из-за состояния моста около местного банка. Люди заявили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что от снега чистят только ступеньки, а всё остальное не убирают. К тому же переправа, по их словам, вся покосилась.
Сельчане боятся и за детей, которые в любой момент могут упасть и покалечиться.
- Ребёнка ведёшь в школу, а там скользко – не дай бог, поскользнётся, упадёт и что-нибудь себе сломает. Кто тогда будет оплачивать лечение? – интересуются тарбгатайцы.
Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что деревянное покрытие на переправе решили не чистить от снега, поскольку доски без него «более скользкие». «Мост аварийный, решается вопрос по капитальному ремонту», – отметила руководитель СП.
В Бурятии сельчане боятся покалечиться на покосившемся мосту
Общество, Фото:
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