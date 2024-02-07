Пьяную пассажирку высадили из поезда в Бурятии

Она мешала другим пассажирам и не реагировала на замечания



На станции Северобайкальск в Бурятии с пассажирского поезда сообщением «Красноярск – Нерюнгри» сняли 39-летнюю жительницу Якутии.



Решение о высадке пассажирки принял начальник поезда.



- Женщина в пути следования употребляла спиртное, на замечания проводника вагона не реагировала. Будучи в состоянии опьянения, пассажирка мешала проезду других граждан. На станции Северобайкальск ей было отказано в проезде, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



На станции женщину уже ждали транспортные полицейские. На нарушительницу составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».



Как выяснилось, ранее она уже привлекалась по этой статье.



В линейном отделе полиции с женщиной провели профилактическую беседу.



