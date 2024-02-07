Житель Бурятии лишился мотоцикла из-за пьяной езды

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём



В июне 2023 года жителя Закаменского района Бурятии привлекли к административной ответственности за езду в состоянии опьянения и без водительских прав.



Однако вскоре мужчина вновь попался на пьяной езде на мотоцикле. Его остановили сотрудники полиции.



- В ходе разбирательства установлено, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,18 мг/л, что превышает допустимую концентрацию, указанную в примечании к ст.12.8 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.



Суд признал мужчину виновным уже по уголовной статье – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию» (по ч.1 ст.264.1).



Ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два года. Кроме того, у него конфисковали мотоцикл, на которым он катался пьяным.



Приговор в законную силу пока не вступил.





