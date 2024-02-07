Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
В июне 2023 года жителя Закаменского района Бурятии привлекли к административной ответственности за езду в состоянии опьянения и без водительских прав.
Однако вскоре мужчина вновь попался на пьяной езде на мотоцикле. Его остановили сотрудники полиции.
- В ходе разбирательства установлено, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,18 мг/л, что превышает допустимую концентрацию, указанную в примечании к ст.12.8 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Суд признал мужчину виновным уже по уголовной статье – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию» (по ч.1 ст.264.1).
Ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два года. Кроме того, у него конфисковали мотоцикл, на которым он катался пьяным.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Житель Бурятии лишился мотоцикла из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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